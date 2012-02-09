〔中国能源〕2012年石油表观消费量4.93亿吨,同比增5%--中石油研究院

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
路透北京2月9日电---中石油集团经济技术研究院周四发布报告指出,中国2012年石油表观消费量预计为4.93亿吨,同比增长5%.
同期,将新增原油一次加工能力3,820万吨/年,总能力达5.78亿吨.同时,预计2012年成品油表观消费量预计2.78亿吨,同比增长6.4%.
报告并称,中国国家战略石油储备二期建设的八个储油基地将於今年建成,总储存能力1.7亿桶.
另外,中石油预计,中国2012年原油净进口量将达到2.66亿吨;原油加工量约为4.7亿吨,同比增5.4%;天然气表观消费量料超过1,500亿立方米,同比增长16.3%.
中石油集团是中国石油天然气股份有限公司(601857.SS)(0857.HK)(PTR.N)的母公司.(完)
--发稿 苏丹; 撰写 尹嫄婷; 审校 林高丽
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。