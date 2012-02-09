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货币新闻 | 2012年 2月 9日 星期四 13:37 BJT

〔中国能源〕2012年石油表观消费量4.93亿吨,同比增5%--中石油研究院

路透北京2月9日电---中石油集团经济技术研究院周四发布报告指出,中国2012年石油表观消费量预计为4.93亿吨,同比增长5%.

同期,将新增原油一次加工能力3,820万吨/年,总能力达5.78亿吨.同时,预计2012年成品油表观消费量预计2.78亿吨,同比增长6.4%.

报告并称,中国国家战略石油储备二期建设的八个储油基地将於今年建成,总储存能力1.7亿桶.

另外,中石油预计,中国2012年原油净进口量将达到2.66亿吨;原油加工量约为4.7亿吨,同比增5.4%;天然气表观消费量料超过1,500亿立方米,同比增长16.3%.

中石油集团是中国石油天然气股份有限公司(601857.SS)(0857.HK)(PTR.N)的母公司.(完)

--发稿 苏丹; 撰写 尹嫄婷; 审校 林高丽

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