〔路透基点〕日立建机租赁(中国)20亿元人民币贷款条件浮现--RLPC

路透香港2月9日电---汤森路透旗下基点援引消息人士的话称,日立建机租赁(中国)的三年期贷款为20亿元人民币,并非先前报导的12亿元人民币,该笔贷款将用於营运资本.

本案由三井住友银行牵头,包括A部分10亿元人民币贷款,B部分4亿元人民币贷款,C部分4亿元人民币贷款以及D部分2亿元人民币贷款.

A、B和C部分由该公司的日本母公司日立建机提供担保.D部分由中国母公司日立建机(上海)担保.

消息人士称,是次交易的贷款利率为中国人民银行基准利率的105%.含全部费用的价码定为高於基准利率9-10%.

银行受邀参与三个层次的贷款.承贷5亿元人民币或以上的银行,获得委托主办行头衔;承贷2-5亿元人民币的银行,获得安排行头衔;承贷低於2亿元人民币的银行,获得高级参贷行头衔.

回覆日期为3月9日.

该公司去年2月底曾与七家银行敲定33亿元人民币贷款,贷款分为三部分.渣打银行上海分行担任委托主办行兼独家额度分配行.中国农业银行上海分行、交通银行上海分行、上海银行、中国工商银行上海分行及平安银行共同担任委托主办行.上海农村商业银行作为高级参贷行参与交易.

2011年的这笔贷款案中,27亿元人民币和2亿元人民币两部分贷款的利率为中国人民银行基准利率的97%,4亿元人民币部分的利率为基准利率的105%.(完)