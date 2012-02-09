〔路透基点〕日立建机租赁(中国)20亿元人民币贷款条件浮现--RLPC

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月22日
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月9日电---汤森路透旗下基点援引消息人士的话称,日立建机租赁(中国)的三年期贷款为20亿元人民币,并非先前报导的12亿元人民币,该笔贷款将用於营运资本.
本案由三井住友银行牵头,包括A部分10亿元人民币贷款,B部分4亿元人民币贷款,C部分4亿元人民币贷款以及D部分2亿元人民币贷款.
A、B和C部分由该公司的日本母公司日立建机提供担保.D部分由中国母公司日立建机(上海)担保.
消息人士称,是次交易的贷款利率为中国人民银行基准利率的105%.含全部费用的价码定为高於基准利率9-10%.
银行受邀参与三个层次的贷款.承贷5亿元人民币或以上的银行,获得委托主办行头衔;承贷2-5亿元人民币的银行,获得安排行头衔;承贷低於2亿元人民币的银行,获得高级参贷行头衔.
回覆日期为3月9日.
该公司去年2月底曾与七家银行敲定33亿元人民币贷款,贷款分为三部分.渣打银行上海分行担任委托主办行兼独家额度分配行.中国农业银行上海分行、交通银行上海分行、上海银行、中国工商银行上海分行及平安银行共同担任委托主办行.上海农村商业银行作为高级参贷行参与交易.
2011年的这笔贷款案中,27亿元人民币和2亿元人民币两部分贷款的利率为中国人民银行基准利率的97%,4亿元人民币部分的利率为基准利率的105%.(完)
--编译 王翔琼;审校 蔡美珍
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠