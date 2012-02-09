《SAFT专栏》美容学校经济表象下的警讯

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jim Saft 编译 隋芬/程琳

路透2月9日电---借钱买车,好能开车去上借钱付学费的美容学校课程,美国人能以这种方式打造出持续性的经济复苏吗?

大概不能,但他们似乎正设法这麽作,由此带动了一波出人意料的经济迷你复苏,还顺便引发一波可观的金融升势.

美国12月消费者信贷激增193亿美元,为连续第二个月上升,经季节调整後增幅为9.3%.这使消费者信贷两个月里累计扩大将近400亿美元,这是超过10年未见的盛况.其中包含循环信贷小幅增长,例如信用卡贷款.数据不包括房屋担保贷款.

但大幅增长的部分是非循环贷款,12月联邦助学贷款就占到88亿美元.至少现在我们知道了,许多退出就业市场的人到底怎麽了--他们饱受求职不易的挫折之後,正在努力增加技能.虽然这总好过在家无所事事,但这笔教育投资能不能值回票价还说不一定,然而却肯定是必须要还钱的.

余下的增长几乎肯定主要是来自汽车贷款,正如强劲的新车销售数据所显示的一样.

值得注意的是,这波信贷激增是出现在消费者支出下滑与薪资增长停滞的背景下,这些事实足以显示,这些贷款并不是在信心满满的情况下申办,而是在愈来愈紧俏的环境下诞生.1月生产工人时薪同比仅增1.5%,为至少1965年开始纪录以来的最小增幅.整体消费者支出减少20亿美元,这也就是说,借款支出所占的比重超出了以往,而且有不少水电及杂货等日需支出是靠举债来支应.

从某些方面看,这是货币政策的胜利,极低的利率可能终於催生了需求.对汽车贷款而言尤其如此.在经济下滑与复苏乏力的阶段,美国人推迟了新车购买.路上车辆的平均车龄达到创纪录的10.8年.

但需要一辆新车,有能力取得一笔购车贷款,有能力负担偿还新车贷款,这三者完全不是一回事,今天有利刺激经济的贷款,大有可能到了明天变成不良贷款.

没错,所有这些借贷都将对经济产生实质影响,而且从定义上说,将是一种自我加强式的影响.工厂将招聘工人,盈利性质的学校将把钱花在加强宣传与教学.近期的正面就业数据证实了这一点,我们很容易会去认为,美国能够恢复信心,并步入一段强劲且能够持续的复苏.

**全球化的灾民**

芝加哥资产管理公司Northern Trust的首席分析师Paul Kasriel指出,来自民间融资渠道的信贷增长与国内消费总值高度相关.这是因为,银行放贷本质上可以创造货币,使一个人增加支出时,另一个人不必为借出这笔钱而缩减支出.银行信贷在去年上半年下滑0.5%以後,下半年的年增幅超过5%.Kasriel认为,这最终会助燃通胀,迫使美国联邦储备理事会(美联储,FED)在2013年下半年加息,而不是他们预期的2014年底.

若果真如此,当然大有理由减码美国公债,10年期美国公债目前收益率(殖利率)约2%,通胀之忧将对公债产生严重冲击.

另外,助学贷款还款逾期的迹象也让人担忧.全美消费者破产律师协会(Association of Consumer Bankruptcy Attorneys)发出一项警告,称之为"学生贷款债务炸弹".这个协会当年很早就对抵押贷款泡沫破灭发出预警.参阅该协会相关文章,请点击(here)

在原定2005年开始偿还助学贷款的借款人之中,25%已经出现拖欠还款,15%已经违约.一份名为"教育记事(Chronicle of Education)的分析报告估算,政府支持贷款违约率达到了20%.

尽管这些惊人数字可能纯粹是经济不景气所害,但也有一种危险的可能性,就是许多学生在为永远不会到手的学位贷款背债,而拿到学位的人,则面临需求不足的问题.回想一下次贷泡沫吧,面对迫不及待借钱买房的人,大量房屋被建造起来.这对经济起到了支撑作用,直到这种繁荣以激烈的方式戛然而止.

上述信贷数据可能表明一种新的极力热切追求,它不是2006年那种贪婪,而是那些被科技和全球化抛在後头的人们,在2012年所感受到的恐惧.(完)