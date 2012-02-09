《外汇动态》海外基金抛盘令日圆承压

0516GMT---日系券商一交易商表示,过去几天来海外基金的持续流动令日圆承压,且今日美元/日圆和美元以外货币兑日圆的走势坚挺似乎更加剧了该趋势.该交易商补充道,今日亦发现海外基金不断买入美元/日圆.美元/日圆JPY=当日涨0.2%至77.17日圆.欧元/日圆EURJPY=R涨0.3%至102.44日圆,稍早在EBS电子盘曾创下七周新高102.49.(完)