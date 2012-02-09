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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 13:33 BJT

〔澳洲股市〕收低,必和必拓和Telstra下跌拖累大盘

路透悉尼2月9日电---澳洲股市周四下滑0.2%,收盘脱离盘中低位,但仍受累于必和必拓(BHP.AX)和Telstra (TLS.AX)的下跌.之前这两家公司公布的上半财年业绩未能取悦投资者.

根据最新数据,指标S&P/ASX 200指数跌7.8点,收报4,282.9点,周三为上涨0.4%.

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