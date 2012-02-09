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货币新闻 | 2012年 2月 9日 星期四 13:59 BJT

〔欧股业绩〕瑞信第四季净亏6.37亿瑞郎,但CEO称2012年业务开局良好

路透苏黎世2月9日电---瑞士信贷CSGN.VN:

* 第四季净亏损6.37亿瑞郎.

* 路透调查对瑞士信贷第四季业绩的预估为净利4.30亿瑞郎.

* 投行业务第四季税前亏损13.05亿瑞郎.

* 2011年派息为每股0.75瑞郎.

* CEO称2012年业务开局良好,基础股权回报率维持在15%的目标水平.

* 2011年末按巴塞尔2.5规定的一级资本充足率为15.2%.

* 第四季私人银行业务净新资产为76亿瑞郎.

* 到2013年末将完成20亿瑞郎的成本削减计划.

* 预计到2012年第一季即可完成原定2012年末达成的风险加权资产水平目标.

* 第四季资产管理业务净流出资金96亿瑞郎.(完)

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