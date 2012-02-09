《希腊政经焦点》纾困协议谈判仍未完成,财长将前往出席欧元集团会议

路透雅典2月9日电---希腊领导人周四未能就改革和财政撙节计划达成一致,而这是该国获得金融援助以避免无序债务违约的前提条件,希腊财政部长韦尼泽洛斯只能带着没有完成的协议去参加欧元集团会议.

韦尼泽洛斯将在周四稍後前往布鲁塞尔,在那里的欧元区成员国财长原本希望他会给出一份今年削减33亿欧元财政预算的承诺.

但在希腊联合政府三方领导人与欧盟和国际货币基金组织(IMF)官员经过彻夜谈判之後,韦尼泽洛斯在接近拂晓时露面,称还有一个问题仍未解决.

"我很快要前往布鲁塞尔,希望欧元集团会议能够如期召开,并针对将要实施的新计划作出正面决策."他对记者表示.

"这个国家未来几年能否免于财政破产,取决於这个新计划...现在到了每个人都要负起责任的时候."

韦尼泽洛斯并没有说明遗留的问题是什麽,以及为什麽他不确定欧元集团会议是否会通过1,300亿欧元纾困计划.

泛希腊社会主义运动党(PASOK)一位发言人表示,各方在养老金改革问题上的分歧阻碍了协议的达成.

一位政府高层官员表示,各政党领袖已经就承诺撙节规模的90%达成一致,只留下计算上一个相对较小的缺口有待弥补.

该官员称,希腊政府必须尽快弥补这个缺口."希腊还有15天的时间来确定3亿欧元财政节支的细节."这位官员要求匿名.

**希腊总理寄予厚望**

稍早希腊总理帕帕季莫斯表示,希望各党派领导人能尽快消除分歧,赶在欧元区财长1700GMT会议前达成一致.

当欧元集团主席贾克召集布鲁塞尔会议(IMF总裁拉加德亦将出席)、以检视纾困方案以及希腊债务以旧换新计划时,希腊2010年以来的第二轮纾困计画达成协议的前景明显好转.[ID:nCN1378522]