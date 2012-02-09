〔印尼经济〕央行称预计第一季GDP同比增长6.5%,持续监控全球下滑风险

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月22日
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透雅加达2月9日电---印尼央行称:
* 预计第一季GDP同比增长6.5%
* 预计2012年GDP增幅将接近目标区间6.3-6.7%的底部
* 预计第一季国际收支为盈余
* 将继续保证有充足的印尼卢比和美元流动性
* 将指标利率下调25个基点至5.75%,预估为维持6.00%不变
* 降息是为刺激经济增长
* 银行间隔夜利率设为3.75%-6.75%
* 通胀率预计将在3、4月继续下降
* 较之通胀更重视经济增长
* 预计第一季将出现经常帐赤字
* 将持续监控全球下滑风险
* 2012年将把通胀预期锚定在目标水平3.5-5.5%
* 将通过利率、汇率、宏观审慎政策及与政府合作,持续增强政策综合效力.(完)
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠