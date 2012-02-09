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货币新闻 | 2012年 2月 9日 星期四 14:12 BJT

〔印尼经济〕央行称预计第一季GDP同比增长6.5%,持续监控全球下滑风险

路透雅加达2月9日电---印尼央行称:

* 预计第一季GDP同比增长6.5%

* 预计2012年GDP增幅将接近目标区间6.3-6.7%的底部

* 预计第一季国际收支为盈余

* 将继续保证有充足的印尼卢比和美元流动性

* 将指标利率下调25个基点至5.75%,预估为维持6.00%不变

* 降息是为刺激经济增长

* 银行间隔夜利率设为3.75%-6.75%

* 通胀率预计将在3、4月继续下降

* 较之通胀更重视经济增长

* 预计第一季将出现经常帐赤字

* 将持续监控全球下滑风险

* 2012年将把通胀预期锚定在目标水平3.5-5.5%

* 将通过利率、汇率、宏观审慎政策及与政府合作,持续增强政策综合效力.(完)

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