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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 13:55 BJT

〔台湾股市〕连续第二日触及六个月收盘高位,宏达电和鸿海上扬

路透台北2月9日电---台湾股市周四收高0.52%,为连续第二日触及六个月收盘高位,智能手机制造商宏达电(2498.TW)等权重股领涨,但一些基金管理人谨慎认为,此波涨势不久将失去动力.

加权股价指数.TWII收高40.87点,报7,910.78点,连续第二日创自8月以来的收盘最高位.上日收高2.11%.

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