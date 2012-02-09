版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 13:56 BJT

〔标题新闻〕印度1月出口年增10.1%进口年增20.3%,贸易逆差147亿美元

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nD8E7NJ01E]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐