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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 13:58 BJT

《2012年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月9日

路透上海2月9日电---随着春节後资金回流银行体系,资金面渐宽裕,中国央行公开市场本
周打破寂静,时隔七周出手正回购操作,继续实现净回笼.央票需求虽有申报,最终"只闻其声,
不见其形",则尽显央行的谨慎态度. 

  业内人士指出,央行仍处在控通胀和保增长的博弈之中.一方面央行公开市场短期回笼资金
操作仍将偏谨慎,但鉴於通胀忧虑未消,1月物价涨幅超乎预期,以及外汇占款在经历连续三个
月的下滑後,1月有望重新增长,亦降低了短期下调存款准备金率的必要性.  

  以下为2012年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间          央票     正回购     央票     正回购    逆回购   逆回购  净回笼量(-)
                    到期量    到期量    发行量    操作量    操作量   到期量 /净投放量(+)
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  2012/1/1-1/6        10       500        --        --        --       --      +510
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       1/7-1/13       80       650        --        --        --       --      +730
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       1/14-1/21      10        --        --        --       3,520     --    +3,530
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       1/22-1/29      10        --        --        --        --       --       +10
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       1/30-2/3       10        --        --        --        --     3,520   -3,510
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       2/4-2/10       20        --        --       460        --       --      -440
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       累计                                                                    +830

 注: 1.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选[ID:nCN1311614]
     2.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.
     3,春节长假期间,考虑到周末换休因素,统计时段分为1/14-1/21和1/22-1/29.(完)

  --整理 冉莹; 审校 李宏薇

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