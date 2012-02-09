《2012年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月9日

路透上海2月9日电---随着春节後资金回流银行体系,资金面渐宽裕,中国央行公开市场本 周打破寂静,时隔七周出手正回购操作,继续实现净回笼.央票需求虽有申报,最终"只闻其声, 不见其形",则尽显央行的谨慎态度. 业内人士指出,央行仍处在控通胀和保增长的博弈之中.一方面央行公开市场短期回笼资金 操作仍将偏谨慎,但鉴於通胀忧虑未消,1月物价涨幅超乎预期,以及外汇占款在经历连续三个 月的下滑後,1月有望重新增长,亦降低了短期下调存款准备金率的必要性. 以下为2012年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 2012/1/1-1/6 10 500 -- -- -- -- +510 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/7-1/13 80 650 -- -- -- -- +730 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/14-1/21 10 -- -- -- 3,520 -- +3,530 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/22-1/29 10 -- -- -- -- -- +10 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/30-2/3 10 -- -- -- -- 3,520 -3,510 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/4-2/10 20 -- -- 460 -- -- -440 --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 +830 注: 1.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选[ID:nCN1311614] 2.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五. 3,春节长假期间,考虑到周末换休因素,统计时段分为1/14-1/21和1/22-1/29.(完) --整理 冉莹; 审校 李宏薇