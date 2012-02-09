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货币新闻 | 2012年 2月 9日 星期四 14:27 BJT

〔东京汇市〕欧元/美元扩大升势,触及两个月高位

路透新加坡2月9日电---欧元兑美元及日圆周四触及两个月高位,受希腊接近达成纾困协议的希望所支撑,即使希腊未能签署撙节举措.

欧元/美元在EBS电子交易平台触及1.3313美元,为12月12日以来最高水准,最新报1.3309,上涨0.4%.

欧元/日圆EURJPY=R触及102.765日圆,为约两个月来最高水准.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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