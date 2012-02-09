版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 14:14 BJT

〔标题新闻〕马来西亚12月出口较上年同期增长6.1%略超预估,对中国出口同比增10.8%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nK7E7ND00R]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐