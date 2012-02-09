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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 14:23 BJT

《外汇动态》美元/印尼卢比扩大涨幅,因印尼央行意外降息

0608GMT---美元/印尼卢比IDR=ID在印尼央行意外降息25基点後扩大涨幅.美元/印尼卢比现汇上涨0.9%至8,950.在央行公布降息决定前报8,920.

一个月期美元/印尼卢比无本金交割远期外汇(NDF)IDR1MNDFOR=日内微跌,但NDF在央行意外降息後一度走高.(完)

--编译 张涛;审校 张明钧

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