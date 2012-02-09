〔中国能源〕2012年石油需求保持增长,料表观消费量同比增5%--中石油(更新版2)

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* 中国2012年石油表观消费量预计同比增5%至4.93亿吨

* 同期原油加工量约为4.7亿吨,同比增5.4%

* 今年天然气表观消费量料同比增16.3%

路透北京2月9日电---经济回升预期等将推动全球第二大石油消费国--中国今年的石油需求继续保持增长.中石油下属研究院周四发布报告预计,中国2012年石油表观消费量为4.93亿吨,同比增长5%,但增速低於近十年平均水平.

此前路透根据政府公布初步数据测算,中国2011年表观石油消费同比增幅为6.8%.但该研究院则预计,2011年中国石油表观消费量为4.7亿吨,同比增4.5%,低於近十年7.1%的平均增速.

中石油集团经济技术研究院市场研究所副所长戴家权在发布会间隙对记者表示,今年中国的石油需求增长主要推动力将来自下半年的经济回升预期,以及今年新投入的八个储油基地.

中国国家战略石油储备二期建设的八个储油基地将於今年建成,总储存能力1.7亿桶.去年年底商业石油储备能力为2.20亿桶.

该研究院报告并指出,今年成品油需求将呈前低後高的增长趋势.预计成品油表观消费量预计同比增长6.4%,至2.78亿吨.

"上半年国内成品油需求受到经济减速和高基数的影响,增速可能处於低位."报告称,"下半年随着通胀回落和货币政策放松,经济增长有望逐步企稳回升,带动成品油消费增速回升."

此外,随着四川石化千万吨级新炼厂及其他炼厂改扩建工程的竣工投产,预计2012年将新增原油一次加工能力3,820万吨/年,总能力达5.78亿吨.

但因新装置集中在後半年投产,对年度原油加工量贡献有限.预计2012年原油加工量为4.7亿吨,同比增加5.4%.

中国工业和信息化部此前公布《石化和化学工业"十二五"发展规划》,预计2015年时成品油年需求量料达3.2亿吨,"十二五"期间需求平均年增速为5.5%,同时,目标2015年一次原油加工能力6亿吨/年左右.[ID:nCN1368888]

**今年原油净进口2.66亿吨**

在原油进口方面,报告预计,随着中国炼油能力大幅增长和储备基地加快建设和,2012年原油净进口量将达到2.66亿吨.

中国目前所消耗原油中约有55%来自进口.中国是全球第二大原油消费国,同时也是仅次于美国的第二大原油进口国.2011年,中国原油进口量为2.5378亿吨,同比增长6.0%.

高盛大宗商品研究主管杰夫·居里去年底表示,中国将在一年半之内超越美国成为世界最大石油进口国.

中石油报告并称,中国2012年天然气表观消费量预计超过1,500亿立方米,同比增长16.3%;进口总量预计将超过450亿立方米,同比增45%.

其中液化天然气(LNG)进口量预计将超过1,600万吨,同比增35.6%.

**海外油气投资**

2011年中国的大型能源企业在国际并购市场多有斩获,中国企业海外油气权益产量亦首次迈入8,000万吨台阶.对此,中石油研究院海外投资环境所副所长吴谋远预计,今年年中国公司海外油气产量将继续保持较快增长,总产量目标将可能达到约9,000万吨油当量.

"2012年的海外油气合作将以上游为主."他称,"我个人认为会集中於非常规领域和深水领域."

2011年,中国企业海外油气权益合计产量约8,500万吨油当量,同比增长超10%.其中,中石油率先建成"海外大庆",油气权益产量超过5,000万吨.

今年年初,中国最大油气生产商--中国石油(601857.SS)(0857.HK)(PTR.N)表示,已经完成收购皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)於加拿大Groundbirch页岩气项目中20%权益.[ID:nCN1366652]

中国石化集团旗下的国际石油勘探开发公司亦首次涉足美国页岩领域,投资22亿美元,与Devon Energy Corp (DVN.N)创建一家合资公司.[ID:nCN1317312]

中石油集团是中国石油天然气股份有限公司的母公司.(完)