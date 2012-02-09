〔澳股业绩〕力拓下半年基础获利同比下滑6%,但派息激增34%

路透墨尔本2月9日电---全球矿业巨擘--澳洲力拓(RIO.AX)(RIO.L)周四宣布下半年度获利下降6%,这其中未计入主要由铝业务造成的93亿美元减记,但公司派息大增34%,力拓称因对长期前景满怀信心.

与对手必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)一样,力拓也对中国经济会否软着陆持谨慎乐观态度,并警告大宗商品价格今年将维持动荡.

力拓7-12月扣除一次性因素前的基础获利从上年同期的82.2亿美元降至77.7亿,优於75亿美元的分析师预估.

铁矿石旺销与低债务运营给力拓带来现金.在各大矿商中,该公司之前就被认为最有可能以股票回购或大增股息来回报投资者.

力拓股价今年已涨20%,超出澳股大盘上涨6%的表现,因投资者押注全球复苏.(完)