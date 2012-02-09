〔澳股业绩〕力拓下半年基础获利同比下滑6%,但派息激增34%

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月22日
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透墨尔本2月9日电---全球矿业巨擘--澳洲力拓(RIO.AX)(RIO.L)周四宣布下半年度获利下降6%,这其中未计入主要由铝业务造成的93亿美元减记,但公司派息大增34%,力拓称因对长期前景满怀信心.
与对手必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)一样,力拓也对中国经济会否软着陆持谨慎乐观态度,并警告大宗商品价格今年将维持动荡.
力拓7-12月扣除一次性因素前的基础获利从上年同期的82.2亿美元降至77.7亿,优於75亿美元的分析师预估.
铁矿石旺销与低债务运营给力拓带来现金.在各大矿商中,该公司之前就被认为最有可能以股票回购或大增股息来回报投资者.
力拓股价今年已涨20%,超出澳股大盘上涨6%的表现,因投资者押注全球复苏.(完)
--编译 隋芬;审校 田建华
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠