〔中国票据市场〕转贴利率因信贷规模宽松而续跌,未来空间还需看资金面

路透上海2月9日电---中国票据市场转贴利率周四延续连日来跌势,六个月左右银行承兑汇票成交价格已降至年息7%附近,因信贷规模相对宽松致买票需求不减.

交易员认为,从短期来看,信贷规模暂时应该不会明显吃紧,转贴利率仍有下行可能,但其进一步下行空间有多大,还需要看市场资金面情况.

北京一银行交易员表示,与六个月期近5.4%的shibor资金成本相比,目前同期限票据转贴仍有一定盈利空间.如果信贷格局不发生明显变化,该转贴利率"应该能看到(年息)6.5%."

近来市场备加关注今年首月信贷状况以判断央行货币政策的实际执行力度.据中国证券报周三报导,尽管受到元旦和春节长假因素影响,1月国内信贷投放依然迅猛.1月工、农、中、建四大银行新增人民币贷款约3,200亿元;据此估算,银行业全部新增贷款规模在8,000亿元左右.[ID:nCN1375614]

而此前路透调查显示,今年1月新增人民币贷款料达万亿元,M2增速持平上月.[ID:nCN1369204]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

------------------------------------------------------

今日 8.2207/7.7558 8.3938/8.0141 9.5384/8.7851

上日 8.2470/7.8206 8.4187/8.0582 9.6496/8.9018

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变动 -2.63bp/-6.48bp -2.49bp/-4.41bp -11.12bp/-11.67bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价续降**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.1690%,较上日的6.1821%续降.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3830/3.3053 3.4064/3.3560

上日 3.3730/3.2960 3.4024/3.3484

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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