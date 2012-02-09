《投行看数据》中国上半年通胀趋於回落,央行可能暂不会放松政策--花旗

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月22日
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透北京2月9日电---花旗在中国1月通胀数据公布後发表报告称,预计今年上半年通胀趋於回落,全年降至3.5%左右,中国央行可能在2月底或3月继续包括下调存款准备金率在内的放松政策.
花旗报告表示,从历史经验看,春节後食品和非食品价格增速均会放缓,由於去年基数高,今年通胀较上年同期下滑将更为明显.
"我们预计2月CPI同比增幅可能降至4%,甚至更低.而且由於经济活动料较为疲弱,上半年通胀趋於下滑."花旗表示.
政策方面,花旗认为,短期而言,由於发达经济体整体通胀率升高,流动性放宽,中国可能暂不会放松货币政策,直到2月底或3月.
花旗认为,在今年货币信贷增速目标可能为14%的情况下,又考虑到资本流入减少,今年有必要下调存款准备金率四次.
今日稍早公布的1月CPI因春节因素,超预期上涨4.5%,,终止此前连续五个月的回落趋势.尽管通胀持续回落的整体态势并未改变,但同时也表明通胀压力仍存,监管层未来政策调整预计将更加谨慎,放松力度与速度恐将弱於预期.[ID:nCN1379318] (完)
--发稿 宿泱韫;审校 黄凯
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠