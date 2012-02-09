〔欧股业绩〕瑞士信贷第四季因重组支出录得净亏,但2012年开局良好(更新版)

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月22日
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
(新增细节)
* 第四季净亏损6.37亿瑞郎,路透调查预估为净利4.30亿
* 第四季业绩中计入9.81亿瑞郎重组费用
* 每股派息降至0.75瑞郎,上一年为1.30瑞郎
路透苏黎世2月9日电---瑞士信贷CSGN.VX公布第四季录得净亏,此前该行提列将近10亿瑞郎支出,用於加速削减成本和出脱风险资产,以便符合更加严格的资本要求.
"我们2011年第四季的业绩令人失望."该行执行长Brady Dougan说.
"这是由於期间市场环境不利,而且我们为迅速适应不断变化的市场和满足监管方面的要求,采取了对业绩产生影响的举措."
Dougan表示,9.81亿瑞郎的费用支出来自风险削减计划的加速实施,为退出无获利业务而采取的举措,以及迅速执行成本节约计划的支出.
"虽然我们注意到市场和经济环境仍然不确定,但业务开局良好令我们备受鼓舞,今年迄今基础股东权益报酬率(ROE)符合我们15%的目标."该银行声明称.
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠