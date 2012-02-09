〔欧股业绩〕瑞士信贷第四季因重组支出录得净亏,但2012年开局良好(更新版)

(新增细节)

* 第四季净亏损6.37亿瑞郎,路透调查预估为净利4.30亿

* 第四季业绩中计入9.81亿瑞郎重组费用

* 每股派息降至0.75瑞郎,上一年为1.30瑞郎

路透苏黎世2月9日电---瑞士信贷CSGN.VX公布第四季录得净亏,此前该行提列将近10亿瑞郎支出,用於加速削减成本和出脱风险资产,以便符合更加严格的资本要求.

"我们2011年第四季的业绩令人失望."该行执行长Brady Dougan说.

"这是由於期间市场环境不利,而且我们为迅速适应不断变化的市场和满足监管方面的要求,采取了对业绩产生影响的举措."

Dougan表示,9.81亿瑞郎的费用支出来自风险削减计划的加速实施,为退出无获利业务而采取的举措,以及迅速执行成本节约计划的支出.