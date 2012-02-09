〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月22日
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
以下为美国、英国、欧元区、瑞士、澳洲、中国、日本与韩国等主要国家指标利率历来变动一览，请在右列代码上点击两次，即可阅读浏览。
〔背景资料〕美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表..............[USINT/CN\]
〔背景资料〕英国利率自1992年以来变动一览表......................[GBINT/CN\]
〔背景资料〕欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表..............[EUINT/CN\]
〔背景资料〕瑞士央行自2000年以来历次调整利率一览表..............[ID:nCN1967961]
〔背景资料〕澳洲指标利率自1990年以来变动一览表..................[AUINT/CN\]
〔背景资料〕中国利率自1993年以来变动一览表......................[ID:nCN1318334]
〔背景资料〕中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览....[ID:nCN1253122]
《日本利率纪事》1973年以来日本贴现率与政策之变动................[ID:nCT0395970]
《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动........................[ID:nCN1378662]
《台湾利率纪事》2001年以来央行重贴现率之变动....................[ID:nCT0492083]
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--整理 丁琦
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠