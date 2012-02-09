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市场报道 | 2012年 2月 9日 星期四 14:56 BJT

〔澳洲个股〕必和必拓Bowen Basin煤矿工人将於下周罢工七天--工会

路透悉尼2月9日电---澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)的Bowen Basin煤矿工会周四表示,该矿工人将於下周罢工七天,其与该矿商数月来的博弈掀开新篇章.此举或将提振煤炭现货价格.

工会还称,"Goonyella Riverside、Broadmeadow、Peak

Downs、Saraji、Norwich Park、Gregory Crinum和Blackwater矿场的工人都将从下周三中午开始参加此次罢工."(完)

--编译 许娜;审校 艾茂林

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