〔背景资料〕希腊政府已同意的撙节和改革措施

路透雅典2月9日电---周四希腊领袖未能签订一严苛的改革和撙节计划,该计划是获取新欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助的条件.一政府消息人士表示,90%的措施已经处理妥当,仅有一项需要解决.

以下是希腊党派领袖以及欧盟和IMF官员达成协议事宜的一些细节.所有信息均来自希腊政党和政府官员.

**财政调整**

--希腊领袖此前同意今年削减33亿欧元(约合43.7亿美元)的支出,规模相当於1.5%国内生产总值(GDP).周四早间,除去3亿欧元,其余削减额度均获同意.

--削减的支出包括4亿欧元公共投资,3亿欧元国防预算和3亿欧元养老金.

--希腊料将在6月举行大选,无论选举後什麽政府上台,都必须详列2013-2015年间在节省100亿欧元支出的各项措施.

--希腊将再获得一年宽限时间,到2015年底前须达到基本盈余目标(不计利息支付).

**银行资本重整**

--存在严重问题的银行将通过有表决权的普通股进行资本重组.而那些问题不太严重的银行,将通过将债券转换为表决权有限的股票的方式来重组.

**劳动力市场改革**

--最低工资水准将调降22%.不过这仅适用於新增聘雇,不会拖低整个薪资规模.那些初次进入劳动力市场的人的最低工资,将比目前约750欧元的下限再低30%.这对於那些25岁以下的求职者受影响最大.

--约1.5万名国家工作人员将被归入"劳动力储备",意味着他们将只能得到部分薪资,并在一年後被解聘.

--政府计划在2015年前,将公共部门员工人数削减约15万人.(完)