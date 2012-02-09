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货币新闻 | 2012年 2月 9日 星期四 14:55 BJT

〔瑞士数据〕第一季消费者信心指数升至负19,前一季为负24

路透苏黎世2月9日电---瑞士联邦经济总局周四表示,瑞士第一季消费者信心指数从去年第四季的负24升至负19.(完)

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