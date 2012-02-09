〔中国股市〕沪综指小幅收升至逾两月新高,1月CPI涨幅超预期加剧大盘震荡

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月22日
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透北京2月9日电---中国股市沪综指周四小幅收升至逾两月新高.今日公布1月CPI涨幅超出市场预期,令投资者预计政策放松或将延缓,并加剧大盘震荡.
不过,由於当前市场流动性环境已有所改善,消息对大盘整体影响有限,短线股指料续震荡摸高.
沪综指.SSEC收报2,349.589点,涨2.059点,或0.09%,再创去年12月2日2,360.664点以来最高收位.今日沪市A股成交额继续放大至894亿元人民币,上个交易日为807亿元.
华西证券分析师曹雪峰表示,"CPI超出市场预期,大家略有担忧宏调不一定会马上放松,...不过目前流动性环境与之前比有所改善,且市场人心思涨,故直接影响有限."
他并预计,短线股指料将仍在2,350点附近震荡,不过若近期能够突破这一点位,那麽未来则可能将加速上行.
稍早中国国家统计局公布,中国1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅意外反弹至4.5%,高於路透调查中值的4.1%,并结束此前连续五个月下降的趋势.[ID:nCN1378772]
国家信息中心周四发布报告预计,今年一季度中国宏观经济仍将呈现平稳回落态势,当季GDP(国内生产总值)料同比增长8.5%左右;并建议宏观经济政策针对经济领域存在突出问题,适时适度进行预调微调.[ID:nCN1378388]
沪深300指数2月合约CIFG2尾盘报2,531.6点,跌0.34%,成交量为368,233手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>
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2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠