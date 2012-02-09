〔中国股市〕沪综指小幅收升至逾两月新高,1月CPI涨幅超预期加剧大盘震荡

路透北京2月9日电---中国股市沪综指周四小幅收升至逾两月新高.今日公布1月CPI涨幅超出市场预期,令投资者预计政策放松或将延缓,并加剧大盘震荡.

不过,由於当前市场流动性环境已有所改善,消息对大盘整体影响有限,短线股指料续震荡摸高.

沪综指.SSEC收报2,349.589点,涨2.059点,或0.09%,再创去年12月2日2,360.664点以来最高收位.今日沪市A股成交额继续放大至894亿元人民币,上个交易日为807亿元.

华西证券分析师曹雪峰表示,"CPI超出市场预期,大家略有担忧宏调不一定会马上放松,...不过目前流动性环境与之前比有所改善,且市场人心思涨,故直接影响有限."

他并预计,短线股指料将仍在2,350点附近震荡,不过若近期能够突破这一点位,那麽未来则可能将加速上行.

稍早中国国家统计局公布,中国1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅意外反弹至4.5%,高於路透调查中值的4.1%,并结束此前连续五个月下降的趋势.[ID:nCN1378772]

国家信息中心周四发布报告预计,今年一季度中国宏观经济仍将呈现平稳回落态势,当季GDP(国内生产总值)料同比增长8.5%左右;并建议宏观经济政策针对经济领域存在突出问题,适时适度进行预调微调.[ID:nCN1378388]

沪深300指数2月合约CIFG2尾盘报2,531.6点,跌0.34%,成交量为368,233手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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