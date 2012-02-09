〔中国债市〕人民币利率互换冲高回落,1月CPI公布後市场呈现过山车走势

路透上海2月9日电---中国人民币利率互换(IRS)周四在宏观数据公布後冲高回落,但较昨日涨势不改.政策放松预期持续落空,不过中期看,谨慎性放松仍是大概率事件.

北京一银行交易员表示,市场波动较大.超预期的1月居民消费价格指数(CPI)激发报价跳升,且成交旺盛.不过,鉴於CPI的上行更多归咎於春节因素,投资者预计後期将回落,市场又恢复理性.

由於政策放松预期持续落空,IRS报价近期持续上行.该交易员认为,下调存款准备金率仍是大概率事件,时点可能选在3-4月份.此前已投入建设的长期项目还需要後续资金的支持,央行有必要适度降准以满足信贷投放.

"波动比较大.上午数据出来的时候,市场(报价)是一个跳升,大概15个点左右;随後又有一些回落,大概5-10个点,相比昨天还是上了一点的,"他指出.

中国国家统计局周四公布,1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.5%,较上月的15个月新低回升,并终止此前连续五个月回落态势.[ID:nCN1377030]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.4700/3.6100 3.2358/3.3258 3.2633/3.3633 3.3683/3.4683 3.3050/3.6625

周三 3.4220/3.5420 3.2008/3.2933 3.2233/3.3200 3.3250/3.4250 3.2775/3.6050

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变动 +0.0480/+0.0680 +0.0350/+0.0325 +0.0400/+0.0433 +0.0433/+0.0433 +0.0275/+0.0575

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年1月人民币IRS成交的名义本金总额为971.53亿元人民币,较2011年12月的2,230.58亿元降近六成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 冉莹; 审校 黄凯

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