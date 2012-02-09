《企业看点》--2月9日财务活动报导摘要(更新版)

(新增黑石,巴尼斯和波兰Enea的消息)

路透班加罗尔2月9日电---以下为其它媒体周四对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 据华尔街日报援引知情人士的消息报导,黑石集团(百仕通)(BX.N)及其投资的能源公司向商业银行筹资10亿美元,用於开发美国德州南部页岩区.[ID:nL4E8D90WI]

* 华尔街日报周三援引知情人士的消息报导,高档百货连锁店巴尼斯纽约店(Barneys New York)已聘请一家知名破产重组公司帮助其处理今年将要到期的债务.[ID:nL2E8D8FBW]

* 波兰Dziennik Gazeta Prawna日报周四报导,该国第三大公用事业公司--国有企业EneaENAE.WA有可能与国内同业Energa合并,只待政府决定取消将Energa出售给该国电力业巨头PGEPGEP.WA的协议.[ID:nL5E8D90F6]

* 华尔街日报引述知情人士报导,美国司法部料最快在下周同意谷歌(GOOG.O)收购摩托罗拉移动(MMI.N).[ID:nL2E8D9061]

* 香港信报周四报导,中国燃气(0384.HK)收购战进入短兵交接阶段,要约方之一的新奥能源(2688.HK)管理层重申,每股3.5港元作价合理,是经过深思熟虑,并表示收购作价及与中石化(0386.HK)的股权比例均由财团协议规定,不轻易改变.[ID:nL4E8D90FR]

* 华尔街日报报导,芝加哥商业交易所(CME.O)可能将其在芝加哥期货交易所(CBOT)大楼内的大多数租约,以约1.50-1.80亿美元价格出售给一群买家.[ID:nL4E8D906N]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)