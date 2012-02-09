〔日本个股〕日立计划未来五年将中国营收提高60%至250亿美元(更新版)

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月22日
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
(新增背景)
* 计划在2015/16年度把中国营收提高到1,600亿元人民币
* 上一财年中国占总体营收的13%
* 日立着眼在基础设施建设领域的增长机会
路透东京2月9日电---日本日立制作所(6501.T)周四表示,计划未来五年将中国营收提高60%,至1,600亿元人民币(约合250亿美元).中国是日立最大的海外市场,日立着眼於中国基础设施工程方面的需求.
日本最大的工业电子厂商--日立在声明中表示,预计中国市场对铁路系统、化石燃料工厂、自动取款机(ATM)、自来水系统以及其它基础设施的需求将会扩张.
在截止到2011年3月的财年,日立的中国营收总计为990亿元人民币,占其总营收的13%左右,仅次于占57%的日本营收.(完)
--编译 张涛;审校 龚芳
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠