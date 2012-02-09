〔日本个股〕日立计划未来五年将中国营收提高60%至250亿美元(更新版)

(新增背景)

* 计划在2015/16年度把中国营收提高到1,600亿元人民币

* 上一财年中国占总体营收的13%

* 日立着眼在基础设施建设领域的增长机会

路透东京2月9日电---日本日立制作所(6501.T)周四表示,计划未来五年将中国营收提高60%,至1,600亿元人民币(约合250亿美元).中国是日立最大的海外市场,日立着眼於中国基础设施工程方面的需求.

日本最大的工业电子厂商--日立在声明中表示,预计中国市场对铁路系统、化石燃料工厂、自动取款机(ATM)、自来水系统以及其它基础设施的需求将会扩张.

在截止到2011年3月的财年,日立的中国营收总计为990亿元人民币,占其总营收的13%左右,仅次于占57%的日本营收.(完)