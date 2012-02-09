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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 15:14 BJT

〔日本股市〕日经指数脱离三个月高位,但仍守在9,000点上方(更新版)

(新增细节和评论)

* 日经指数下滑但仍守在9,000点关口上方

* 日产汽车受获利了结拖累下跌,维持全年财测

* 机械类股下挫,此前日本公布12月订单数据

路透东京2月9日电---日本股市日经指数周四自三个月高位回落,之前公布的中国通胀数据高於市场预期,同时希腊纾困谈判仍存在不确定性.不过日经指数仍守在9,000点关口上方.

股指午後缩减跌幅,一家美国银行的交易员称,对冲基金在买入蓝筹股.

日经指数.N225收跌0.2%,报9,002.24点,进一步远离9,060点附近的200日移动均线切入位.上日收高1.1%.

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