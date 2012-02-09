〔全球金市〕金价小涨,因中国CPI意外高於预期及希腊有望达成协议

路透新加坡2月9日电---金价周四小幅上涨,因中国1月居民消费价格指数(CPI)增幅意外高於预期支撑金价走势;欧元触及两个月高位,因希腊正接近达成援助协议.

希腊各政党就除削减养老金这点之外的所有问题均达成了一致,官员称与国际贷款方的协商仍将继续,因此有望在欧元区财长周四会议前夕达成协议.