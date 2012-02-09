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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 15:23 BJT

〔澳洲个股〕力拓称当前不是出售铝业部门的合适时机

路透墨尔本2月9日电---全球矿业巨头力拓(RIO.AX)称当前不是试图出售Pacific Aluminium业务的合适时机.在对制铝业务减记89亿美元之後,力拓寻求剥离上述业务部门.

公司首席财务官Guy Elliott接受记者采访时称,"当前环境不利於出售铝业资产."(完)

--编译 田建华;审校 白云

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