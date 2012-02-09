〔东京美债〕公债价格小跌,投资者仍关注希腊形势最新进展

路透东京2月9日电---美国公债价格周四在亚洲市场下跌,但跌幅较小,投资者继续关注希腊形势的最新进展.

希腊政治领导人至今仍未就改革和撙节措施达成协议,而这是确保新国际援助到位的必要条件,不过市场仍然寄望该国能够在周四晚些时候的欧元区财长会议召开前达成协议.