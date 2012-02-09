〔国际油市〕布兰特原油持於117美元上方,受需求期望及伊朗情势推动

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月22日
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
* 亚洲股市和欧元守住涨幅,因希腊力争达成协议
* 美国原油和油品库存上升,原油进口下降
* 伊朗称若受到攻击,能够打击美国的全球利益
* 关注1245GMT的欧洲央行利率决定
路透新加坡2月9日电---布兰特原油期货周四守在117美元上方的六个月高位附近,因随着希腊接近于遏制债务危机,市场寄望需求增长,而对中东情势引发供应中断的忧虑亦支撑油价.
尽管希腊领导人未就撙节措施达成协议,但投资者寄望欧洲将批准一项计划,以解决希腊的债务危机.由於叙利亚暴力活动升级,且伊朗再度对美国发出威胁,地缘政治风险加剧.
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠