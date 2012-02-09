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市场报道 | 2012年 2月 9日 星期四 15:31 BJT

〔国际油市〕布兰特原油持於117美元上方,受需求期望及伊朗情势推动

* 亚洲股市和欧元守住涨幅,因希腊力争达成协议

* 美国原油和油品库存上升,原油进口下降

* 伊朗称若受到攻击,能够打击美国的全球利益

* 关注1245GMT的欧洲央行利率决定

路透新加坡2月9日电---布兰特原油期货周四守在117美元上方的六个月高位附近,因随着希腊接近于遏制债务危机,市场寄望需求增长,而对中东情势引发供应中断的忧虑亦支撑油价.

尽管希腊领导人未就撙节措施达成协议,但投资者寄望欧洲将批准一项计划,以解决希腊的债务危机.由於叙利亚暴力活动升级,且伊朗再度对美国发出威胁,地缘政治风险加剧.

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