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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 17:09 BJT

《中国企业债发行日程表》--2月9日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模   期限(年)     年利率     主体评级   发行时间        主承销商
           (亿元人民币)
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*珠海交通集团   10         6          7.99%        AA      2/10-2/16       国开证券  
                  (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)    平安证券
                 8         8          8.25%                
                  (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)    
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山东高速集团    20        10          5.72%        AAA     2/9-2/10        中信证券  
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延安城投        15         5          7.05%        AA      2/8-2/14   国开证券、德邦证券  
=====================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
=====================================================================================
 (无)
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 边竞; 审校 曹巍浩/曲伟治
 
  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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