《中国企业债发行日程表》--2月9日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *珠海交通集团 10 6 7.99% AA 2/10-2/16 国开证券 (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 平安证券 8 8 8.25% (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 山东高速集团 20 10 5.72% AAA 2/9-2/10 中信证券 ===================================================================================== 延安城投 15 5 7.05% AA 2/8-2/14 国开证券、德邦证券 ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 边竞; 审校 曹巍浩/曲伟治 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》