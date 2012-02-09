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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 15:38 BJT

〔日本债市〕日本央行放松预期支撑中期公债,收益率曲线趋陡

* 较长期债券下滑,因市场消化新债

* 40年期公债标售买需温和

* 10年期公债期货和两年、五年期现货公债微升

* 一些投资者称日本央行可能进一步放松政策

路透东京2月9日电---中短期日本公债价格周四上涨,因寄望日本央行下周采取更多放松措施;较长期公债下滑,市场消化新标售的40年券,收益率(殖利率)曲线变陡.

"有传闻称日本央行会进一步放松政策,这实际上降低了中期公债的风险溢价,"摩根士丹利分析师Le Ngoc Nhan说.

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