各大航空希望尽快解决欧盟碳税争端

《路透晚报》--2月21日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦2月8日电---英国航空、卡塔尔航空(QAN.AX)等航空公司呼吁各国政府尽快解决欧盟碳计划引发的政治争端，因为僵局或造成不公平竞争。
欧盟法律要求，从2012年起，所有抵离欧盟机场的国际航班均被纳入欧盟碳排放交易体系（ETS）。该体系是欧盟应对全球变暖的主要政策，欧盟已经向1.1万家工厂和电厂设定了排放上限。
但该计划势必给各航空公司的资产负债表增加碳成本，可能提高机票价格，已招致中国和美国等排放大国不满。
中国本周禁止境内各航空公司参与该体系，还表示，若欧盟继续计算全程碳成本，而不是仅欧洲境内碳成本，中国或采取报复性措施。
俄罗斯、印度、中国和美国等26国将於2月21日在莫斯科会谈，讨论针对欧盟碳排放交易体系的行动计划。
但航空公司和贸易组织警告称，争端将制造不公平竞争，因为一些航空公司每年需要支付数百万计美元的碳成本，另一些航空公司则不需要。
英国航空环境负责人康塞尔（Jonathan Counsell）称：“至少应建立储备基金，为严重受影响的航空公司提供补贴。”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
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