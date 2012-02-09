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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 16:04 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元/美元触及两个月高位,因希腊有望达成协议

0741GMT--欧元兑美元EUR=交投于接近两个月高位1.3313美元的水准,因有迹象显示,尽管希腊仍未签署所有撙节措施,但该国政界人士接近达成援助协议.

市场关注日内晚些时候的欧洲央行(ECB)利率决定及新闻发布会.市场预计欧洲央行将维持利率在1.0%不变.

美元全线承压,美元指数.DXY下跌0.2%,报78.475.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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