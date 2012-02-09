《投行看数据》中国通胀风险犹存,压缩货币政策放松空间--野村

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月22日
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透北京2月9日电---投资银行野村周四发布研究报告称,中国1月CPI超预期回升显示通胀风险犹存,压缩了中国央行立刻放宽政策的空间.
"高於预期的CPI是通胀风险持续的证据.这削减了中国央行放松货币政策的斡旋空间,"报告表示.
野村仍预计2月存款准备金率会下调50基点,但目前"这种概率下降了".
稍早中国国家统计局公布,中国1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅意外反弹至4.5%,高於路透调查中值的4.1%,并结束此前连续五个月下降的趋势.[ID:nCN1379318]
野村并指出,CPI回升亦暗示中国经济增长动力可能不会像预期般迅速放缓,今年一季度国内生产总值(GDP)成长率可能加速.
统计局数据并显示,1月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨0.7%,略低於路透调查中值的上涨0.8%,环比则下降了0.1%.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠