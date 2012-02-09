《投行看数据》中国通胀风险犹存,压缩货币政策放松空间--野村

路透北京2月9日电---投资银行野村周四发布研究报告称,中国1月CPI超预期回升显示通胀风险犹存,压缩了中国央行立刻放宽政策的空间.

"高於预期的CPI是通胀风险持续的证据.这削减了中国央行放松货币政策的斡旋空间,"报告表示.

野村仍预计2月存款准备金率会下调50基点,但目前"这种概率下降了".

稍早中国国家统计局公布,中国1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅意外反弹至4.5%,高於路透调查中值的4.1%,并结束此前连续五个月下降的趋势.[ID:nCN1379318]

野村并指出,CPI回升亦暗示中国经济增长动力可能不会像预期般迅速放缓,今年一季度国内生产总值(GDP)成长率可能加速.

统计局数据并显示,1月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨0.7%,略低於路透调查中值的上涨0.8%,环比则下降了0.1%.(完)