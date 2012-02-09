《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦2月9日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:仍处於1.3280区间的顶端,方向仍然未定.指标发出正面信号,如果继续涨逾1.3280,将推动其进一步涨向1.3436甚至1.3627(分别是50%和61.8%回档位).欧元在20日移动均线1.3024上方,近期仍然看涨.只有跌破1.3024,才会削弱上涨动力并滑向1.2854/40以及1.2530/88,这分别是2010年8月低点和2010-2011年走势的78.6%回档位.

美元/瑞郎:保持盘整,没有在阻力位0.9250上方守住立足点,面临向下压力,支撑位0.9080/66面临考验.如果此处失守,可能下滑至0.8960甚至0.8785.显然,美元需要在0.9244/50上方守住一个立足点,才能发动另一波上攻尝试.如果站在上述水准上方,则美元有望回升到0.9317/45以及0.9595.

美元/日圆:已涨至55日和200日移动均线77.17/32日圆.美元最近从76.00支撑位反弹,并试图回升.云区阻力位也在77.26/43,突破此处之後,将面临更重要的78.12/29区间(12月高点和200日移动均线).只有跌破76.00,美元才会处於守势,并使焦点重新回到75.31和75.00/74.90日圆.75.94将是初步目标.较长期来看,美元走过了四年的下跌趋势,期望周线收在77.15上方.

欧元/英镑:强劲上涨,缓解了目前的空头压力,并为其回升到0.8420/25创造空间.这是关键阻力,只有升逾该水准,才能说明出现短线逆转,并有望进一步升向0.8550.近期支撑位在0.8260,然後是0.8221的1月低点.(完)

--编译 张涛;审校 艾茂林

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