《独家新闻》斯里兰卡央行总裁称,将允许由市场来决定本币汇价

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月22日
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透科伦坡2月9日电---斯里兰卡央行总裁Ajith Nivard Cabraal周四对路透表示,该国央行将只出於石油进口资金考虑而干预汇市,并将允许由市场来决定斯里兰卡卢比LKR=的汇价水平.
对斯里兰卡央行来说,这是一个明显的政策转变.该国央行迄今一直在通过卖出美元保卫某个汇价水准,招致了国际货币基金组织(IMF)的批评.IMF已敦促斯里兰卡提高汇率弹性.
Cabraal对路透表示,"过去我们支持过干预卢比汇价,现在我们将基於一个数量进行干预."他还补充说,央行干预汇市,只是为了满足该国石油进口可能出现的资金短缺.
Cabraal发表上述言论之前,斯里兰卡央行日内早些时候停止了对外汇市场的干预,允许本币走贬.(完)
--编译 兰秀娟;审校 丁琦
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠