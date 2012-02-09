《独家新闻》斯里兰卡央行总裁称,将允许由市场来决定本币汇价

路透科伦坡2月9日电---斯里兰卡央行总裁Ajith Nivard Cabraal周四对路透表示,该国央行将只出於石油进口资金考虑而干预汇市,并将允许由市场来决定斯里兰卡卢比LKR=的汇价水平.

对斯里兰卡央行来说,这是一个明显的政策转变.该国央行迄今一直在通过卖出美元保卫某个汇价水准,招致了国际货币基金组织(IMF)的批评.IMF已敦促斯里兰卡提高汇率弹性.

Cabraal对路透表示,"过去我们支持过干预卢比汇价,现在我们将基於一个数量进行干预."他还补充说,央行干预汇市,只是为了满足该国石油进口可能出现的资金短缺.

Cabraal发表上述言论之前,斯里兰卡央行日内早些时候停止了对外汇市场的干预,允许本币走贬.(完)