〔路透基点〕瑞安房地产4.1亿美元三年期贷款已获九家银行参与--RLPC

香港社会：实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案将交立法会审议
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
路透香港2月9日电---汤森路透旗下基点援引接近交易的消息人士称,约九家银行已向瑞安房地产有限公司4.1亿美元三年期贷款承贷逾2亿美元.该交易为一般性联合贷款.
另有两至三家银行仍在等待批准,该融资交易定於2月20日当周签约.
此项交易包括不超过2.52亿美元的A批境外定期贷款、不超过9,600万美元的B批境外定期贷款,以及6,200万美元的C批境内定期贷款.据称大多数贷款银行已加入A批和C批贷款.
根据此前报导,委托主办行和额度分配行瑞士信贷邀请银行以下列四个层次参贷:
承贷7,500万美元或更多的银行,获委托主办行头衔,得到A批和C批包含全部费用在内的365个基点,这两批贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码310个基点.或者得到B批包含全部费用在内的400个基点,B批利率为较Libor加码345个基点.
承贷4,500-7,400万美元的银行,获得主办行头衔,A批和C批包含全部费用的价码为357个基点,B批为392个基点.
承贷2,500-4,400万美元的银行,获得安排行头衔,A批和C批包含全部费用的价码为352个基点,B批为387个基点.
承贷1,500-2,400万美元的银行,获得经理行头衔,A批和C批包含全部费用的价码为347个基点,B批为382个基点.
A批和C批贷款的权利相当,具有瑞安地产的旗舰投资地产项目--上海新天地的最先留置权.C批贷款以该物业的第二留置权作抵押.而拥有该物业的境外控股公司Marble Way的股权作为A批贷款的抵押品.
A批和C批贷款的放款人之间签有债权人协议,允许分享抵押品.债权人协议是根据香港有关管理规定订立,为具有约束性和可实施的协议.
B批贷款以该物业的第二留置权做抵押,并由香港上市公司瑞安房地产提供担保.
A批和C批贷款总共要求的贷款价值比为55%,而全部三批贷款要求的比率为70%.
此项贷款资金将用於为借款人2008年1月所借的25.43亿港元三年期定期贷款进行再融资.2008年的贷款分为18.93亿港元境外批次,包含全部费用的顶级价码为较Hibor上浮233.33个基点;以及6.5亿港元境内批次,价码为较Hibor上浮483.33个基点.两批贷款均可选择展期两年.该贷款已被展期至2012年3月.(完)
--编译 丁琦;审校 张明钧
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