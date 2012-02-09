〔外汇期权〕风险事件前夕欧元/美元期权波动率保持在低位--IFR

IFR伦敦2月9日电---亚洲尾盘欧元/美元在1.3300的障碍被撤除.有大量行权价在1.3300的普通期权今日到期,以及行权价在1.3335-50和1.3250的期权.欧洲央行及其总裁德拉吉的新闻发布会以及欧盟财长会议和希腊有关外部援助的决定,都构成风险事件.一个月期价平期权波动率仍未追平上周所创的六个月新低11.05%,但其它期权的波动率已经刷新低点,其中三个月期期权波动率降至11.5%,一年期期权波动率降至12.5%.一个月期风险逆转指标从本周稍早的1.8%降至1.6%.

英镑波动率处在三年低点,今日英国央行货币政策委员会(MPC)将举行会议.一个月期波动率在7.4%.一年期波动率在9.3%.短天期欧元/英镑波动率仍然处在圣诞节前水准和三年低点的上方,因历史波动率保持在坚挺的水准(一个月的小时波动率为8.5%).

自本周瑞士央行重申坚守1.2000的欧元/瑞郎汇价目标之後,瑞郎相关的波动率脱离近期高位.一周期欧元/瑞郎波动率从5.5%降至4.5%,一个月期波动率从5.5%降至5.0%,而一个月期美元/瑞郎波动率仅较欧元/美元波动率高0.2个百分点,本周初则为0.5个百分点.

一个月期澳元/美元波动率本周在12.0-11.6%之间,较历史波动率仍高1.5个百分点,尽管现汇在1.0850前方整固.

美元/日圆期权波动率目前受到现汇的支撑,但一个月期波动率仍比历史波动率高1.5个百分点,报7.7%,若现汇涨势不稳,则波动率必将面临卖压.(完)