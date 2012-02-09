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市场报道 | 2012年 2月 9日 星期四 16:22 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎追随欧元上涨,市场寄望希腊达成援助协议

* 瑞郎兑美元上涨,追随欧元走势

* 市场关注希腊援助协议

* 瑞郎多头可能会吃苦头--分析师

路透苏黎世2月9日电---瑞郎兑美元周四上涨,追随欧元走势,此前希腊政界领袖同意了援助协议中除削减养老金以外的所有条件,令人期待该国或与债权人达成协议,进而鼓舞欧元.

瑞士消费者信心第一季略有改善,因失业上升情况得到抑制,尽管强势瑞郎令该国出口商遭受打压.

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