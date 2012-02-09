《外汇动态》欧元/美元持续进行修正

0751GMT---市场情势变化不大.欧元/美元EUR=交易商偏空,但传出的消息不足以重新启动下降趋势.

在此同时,削减空仓的动作,正导致汇价缓步升破双边碰触失效(DNT)期权上沿.下道这类关口位於1.3325.欧元100日均线切入位为1.3331美元.

由於欧元空仓处於极端水准,走势失序的风险可能升高.然而,在障碍位於1.3350及1.3400的情况下,汇价似更有可能进一步挺升.

来自欧元新多头的买单,以及更多来自放空欧元投机客的止盈平仓买单,则在1.3200-40伺机以待.若跌落该处,则这波修正走势将令人质疑.(完)

--编译 龚芳;审校 丁琦

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