〔中国汇市〕人民币兑美元略收跌,中国副主席访美在即市场密切关注(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币兑美元略收跌

* 有机构美元买盘浮现,或意在回补头寸

* 1月CPI涨幅超预期,政策微调声音趋弱

* 习近平副主席访美在即,市场保持密切关注

路透北京/上海2月9日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四略收跌.虽然中间价仍保持强势,但机构美元买盘浮现,推动即期汇价趋弱.

由於中国国家副主席习近平访美在即,目前市场密切关注人民币中间价是否能延续近日强势.

习近平下周二将与美国总统奥巴马在白宫进行会晤.中国外交部副部长崔天凯周四表示,中国将继续人民币汇率改革,不会因习近平访美而调整汇率.[ID:nCN1379060]

华南地区一银行交易员指出,对官方的这一表态,机构只可"谨慎相信,最多能做到不会过分去推高(人民币兑美元)市场".

"一大早,大行就有买美元,应该是补比较空的头寸,"该交易员称,"他们是一级交易商,或者在之前出头寸给央行了."

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

-------------------------------------------------------------------

6.2952 6.2940 6.3017 6.3009 6.3027 6.2945

另外,上海一外资银行交易员指出,今日公布的1月CPI涨幅超出市场预期,令政策微调声音趋弱,从而推动人民币从低位回升.

中国1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅意外反弹至4.5%,结束此前连续五个月下降的趋势.主因春节长假期间食品价格大幅上涨.[ID:nCN1379318]

东京汇市欧元周四触及两个月新高,因市场认为希腊各政党虽仍未最後签署撙节措施,但正接近就援助协议达成共识.[FRX/CN]

以下为北京时间16:38,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2550/80 6.2550

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2905/25 6.2855

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水155点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3107元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曹巍浩/边竞; 审校 乔艳红

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