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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 17:08 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月9日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

 发行人    注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
            (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)
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无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        承销商    主体评级   起息日  上市日
              (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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*山东魏桥       20       10        9    2/14簿记建档   招商银行     AA       2/15    2/16                                      
创业集团              
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*金茂集团       7.5      7.5      12    2/16簿记建档   中信银行     AA+      2/20    2/21                                              
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*威海广泰        2       0.5      12    2/16簿记建档   交通银行     A+       2/17    2/20  
(002111.SZ)                                            
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华电国际        15       15       12    2/10簿记建档   工商银行    AAA       2/13    2/14                                       
(600027.SS)(1071.HK)                                                  
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江西高速        40       30       12    2/13簿记建档   国开行      AAA       2/14    2/15
                                                       民生银行
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广汇汽车        25       10       12    2/13簿记建档   招商银行     AA       2/14    2/15
服务公司                                               工商银行
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武汉港务集团     7        3.5     12    2/14簿记建档   浦发银行     AA       2/16    2/17
                                                       中国银行
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中国电信集团    70       40       12    2/14簿记建档  中信银行     AAA       2/15    2/16
                                                      农业银行
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中国电信集团    70       40       12    2/14簿记建档  交通银行     AAA       2/15    2/16
                                                      民生银行
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精达股份       4.6        3       12    2/15簿记建档   浦发银行      A+      2/17    2/20
(600577.SS)                                          
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中国供销集团    20       10       12    2/15簿记建档  深发展银行   AAA       2/16    2/17
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深圳茂业        16        8       12    2/15簿记建档   中国银行     AA       2/16    2/17
商厦                                              
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沁和能源集团    10        5       12       --         广发银行      AA-       --      --
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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*四川水电投资  9.6       4.6       5     2/14簿记建档  光大银行     AA       2/15      2/16
经营集团                                       
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*传化集团                 6        3     2/16簿记建档  进出口银行   AA-      2/17      2/20    
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兖矿集团        32       22        5     2/10簿记建档  农业银行     AAA      2/14      2/15    
                                                       兴业银行
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锦州港           9        1        3     2/13簿记建档  浦发银行     AA       2/15      2/16
(600190.SS)                                          
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厦门海翼集团    17       10        5     2/13簿记建档  工商银行     AA+      2/14      2/15
                                                       光大银行
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广西建工集团     5        2        3     2/13簿记建档  华夏银行     AA-      2/15      2/16     
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京城控股        20       10        5     2/13簿记建档  招商银行     AA+      2/15      2/16    
                                                       北京银行
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保利协鑫                  4        3     2/14簿记建档  中信银行     AA       2/16      2/17    
                                                       中国银行
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上海外高桥       4        4        3     2/14簿记建档  交通银行     AA+      2/15      2/16 
集团    
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
 
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
============================================================================================= 
无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具): 
 
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日 
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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无
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   注:*代表新增.(完)

  --整理 边竞; 审校 李宏薇

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