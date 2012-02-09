〔中国债市〕现券收益率大幅冲高後缩减涨幅,短期利空出尽抄底盘入场

路透上海2月9日电---中国银行间债市周四现券收益率早盘大幅冲高後缩减多数升幅,1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅高於预期,一度令本已疲弱的人气更加低迷,但不少机构转而认为短期利空出尽,并趁收益率连续跳涨之机入场抄底.

交易员认为,近期债市的利空消息偏多,今日CPI消息更令部分恐慌性抛盘涌出,多数券种收益率一度上行10个基点(bp)甚至更多,但由於目前的经济基本面并未出现趋势性变化,债市收益率继续上行空间已很有限.

"(收益率)冲高回落,总的来看还没回到昨天的水平,但和一些交易员交流下来,市场对後市比较乐观."上海一银行交易员称.

他并表示,尽管1月CPI数据偏高,但考虑有春节因素,尚不能判断通胀局面将再度严峻,且经济走势也有待进一步观察,支撑债市表现的基本因素并未消失;且今年公开市场资金到期投放量偏低,如果外汇占款再现波动,存准率再次下调的可能性依旧存在.

中国1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅意外反弹至4.5%,结束此前连续五个月下降的趋势.主因春节长假期间食品价格大幅上涨.[ID:nCN1378772]

上述交易员还指出,基於上述判断,今日盘中不少机构纷纷入市抄底,"保险、银行、券商,各类机构都有."

相对而言,今日短端和长端的个券表现较为坚挺,比如一年左右的央票和国债、以及10年国债等,都是机构重点配置的品种.

剩余期限约0.926年的国债120001券最新报价收益率CN120001=CFXS为2.9599%/2.9410%,盘中最高曾冲至3.05%/3.9420%,上日尾盘为2.94%/2.93%,剩余期限约9.78年的国债110024券最新报价收益率CN110024=CFXS为3.57%/3.52%,最高则至3.70%/3.59%,上日尾盘为3.58%/3.49%,.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.6646 3.6694

上日 2.7746 3.7167

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4910/3.4333

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8220/2.7620

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6020/3.5510 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 边竞; 审校 曾祥进

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