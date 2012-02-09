《外汇动态》欧元/美元的乐观情绪或随着卖单的增加而消退

0823GMT--希腊向达成债务协议迈出明显的步伐,这为亚洲参与者将欧元/美元多仓延续至欧洲时段创造了条件.据称在1.3265下方有停止位,在100日移动均线(1.3331)附近聚集一些获利了结盘.资金管理者或不愿根据希腊的消息行事.据称在1.3310-30附近有来自亚洲长期投资者的大规模卖单,或防碍银行间市场的乐观情绪.(完)