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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 11:21 BJT

〔中国金属〕1月未锻造铜及铜材进口413,964万吨,低於上月--海关

路透北京2月10日电---中国海关周五称,今年1月未锻造铜及铜材进口413,964吨,低於上月的508,942吨;1月废铜进口23万吨,低於上月的45万吨.

海关并称,1月未锻造的铝及铝材进口92,106吨,低於上月的103,738吨。

此外,中国1月未锻轧铝出口59,792吨,低於上月的64,284吨.(完)

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