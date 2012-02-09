〔新兴汇市〕台币领涨新兴亚币,印尼卢比则因该国央行降息而下跌

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月22日
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
* 台币上涨,因外资持续买超台股
* 发现台湾央行干预,但规模较小--交易员
* 韩元转至稍稍走升,受碍於对当局干预的谨慎心态
路透新加坡2月9日电---台币周四触及五个月高位,领涨许多亚洲货币,因希腊有望达成协议从而为新一轮国际援助铺平道路.不过印尼卢比扩大跌幅,因印尼央行意外降息.
除了削减养老金外,希腊领导人已经同意接受国际贷款人的所有要求,希腊官员表示,谈判将持续,以便在欧元区财长周四会以前达成协议.
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠