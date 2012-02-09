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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 16:51 BJT

〔新兴汇市〕台币领涨新兴亚币,印尼卢比则因该国央行降息而下跌

* 台币上涨,因外资持续买超台股

* 发现台湾央行干预,但规模较小--交易员

* 韩元转至稍稍走升,受碍於对当局干预的谨慎心态

路透新加坡2月9日电---台币周四触及五个月高位,领涨许多亚洲货币,因希腊有望达成协议从而为新一轮国际援助铺平道路.不过印尼卢比扩大跌幅,因印尼央行意外降息.

除了削减养老金外,希腊领导人已经同意接受国际贷款人的所有要求,希腊官员表示,谈判将持续,以便在欧元区财长周四会以前达成协议.

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