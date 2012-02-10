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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 11:18 BJT

〔中国原油〕1月进口原油2,341万吨,高於上月--海关

路透北京2月10日电---中国海关周五公布,2012年1月中国进口原油2,341万吨,高於上月的2,192万吨.

中国1月成品油进口295万吨,低於上月为404万吨;1月成品油出口186万吨,亦低於上月的225万吨.(完)

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